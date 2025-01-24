«مانشستر يونايتد» يضمن العبور و«نيس» يودّع الدوري الأوروبي

حقق نادي مانشستر يونايتد فوزا ثمينا أمام ضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي بنتيجة (2-1)، أمس الخميس، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة السابعة من مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وارتكب الحارس جاك بوتلاند حارس رينجرز، خطأ قاتلا في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، عندما خرج من مرماه لإبعاد ضربة ركنية لليونايتد نفذها كريستيان إريكسن، لكنه ضرب الكرة بقبضته لترتد في شباكه عن طريق الخطأ.

ورغم أن لاعبي رينجرز عادوا إلى النتيجة في وقت متأخر، حيث أحرز سيريل ديسيرز هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 88، إلا أن برونو فيرنانديز أنقذ “الشياطين الحمر” بهدف قاتل في الدقيقة (90+2).

وبفضل هذا الفوز، اقترب مانشستر يونايتد من ضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة محتلا المركز الرابع، قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات، بفارق 4 نقاط عن لاتسيو المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد رينجرز عند 11 نقطة في المركز الـ13، وأصبح مطالبا بالفوز في الجولة الأخيرة عندما يستضيف سانت جيلواز البلجيكي، من أجل تأمين مقعده في مرحلة الملحق المؤهل لدور الـ16.

وفي نفس الجولة، تلقى نيس الفرنسي هزيمة مفاجئة أمام إلفسبورغ السويدي بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت خارج أرضه. وقد شهدت المباراة مشاركة الثنائي العربي محمد عبدالمنعم وعلي العبدي.

هذه الخسارة حرمت نيس من المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، حيث تراجع الفريق إلى المركز 35 برصيد نقطتين فقط، مما جعل فرصه في التأهل إلى الدور التالي شبه مستحيلة. وبذلك، يودع نيس الدوري الأوروبي رسميًا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

نظام التأهل في الدوري الأوروبي

بموجب نتائج هذه الجولة، يتأهل أول 8 فرق في ترتيب الدوري الأوروبي مباشرة إلى ثمن النهائي. أما الفرق التي تنهي دور المجموعات في المراكز من 9 إلى 24، فتتنافس في دور فاصل للحاق بركب المتأهلين إلى دور الـ16.