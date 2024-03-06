ماهي الأهداف المشتركة لأمريكا واليابان في ليبيا حسب نورلاند؟

قال المبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن لدى الولايات المتحدة واليابان أهداف مشتركة في ليبيا، تتمثل في تعزيز التقدم على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وفي تغريدة له عقب لقائه السفير الياباني في ليبيا أمس الثلاثاء، نشرتها السفارة الأمريكية على منصة إكس، أعرب نورلاند عن تمنياته بالتوفيق للسفير الياباني الجديد لدى ليبيا ” شيمورا إيزورو” وقال ” نتطلع إلى العمل الوثيق و المشترك .”.

وفي بداية شهر فبراير الماضي استقبلت العاصمة طرابلس السفير الياباني الجديد، وهو أول سفير فوق العادة ومفوض لليابان إلى ليبيا بعد غياب دام عشر سنوات منذ العام 2014.

و قالت السفارة إن ” شيمورا ” سيقود الدبلوماسية اليابانية في ليبيا لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.