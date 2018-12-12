ماوريسيو بوكيتينو: نستطيع تحقيق مفاجأة أمام برشلونة

ويتعين على توتنهام أن يحقق نتيجة مساوية أو أفضل من نتيجة مباراة انترناسيونالي أمام ضيفه ايندهوفن الهولندي الذي ودع البطولة بالفعل ليضمن التأهل لدور الستة عشر.

وبدا التأهل بعيد المنال بعد أن حصل النادي اللندني على نقطة وحيدة في أول ثلاث مباريات قبل أن يحقق فوزين متتاليين على ملعبه أمام ايندهوفن ثم انترناسيونالي.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي الاثنين “إذا أخفقنا في التأهل فهذا يعني أننا لا نستحق التأهل. ربما كنا نستحق أفضل من (التعادل 2-2) على ملعب ايندهوفن والخسارة (2-1) في ميلانو. لكن علينا خوض المباراة استنادا إلى ما بين أيدينا. نعلم أننا بحاجة لتحقيق الفوز وهذا هو الواقع”.

وقال ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة في وقت سابق من اليوم الاثنين إنه سيجري تغييرات في تشكيلة فريقه بعد ضمان التأهل بالفعل عقب تصدر المجموعة لكن بوكيتينو لا يتعامل مع أي شيء على انه مضمون.

وقال المدرب الأرجنتيني “سنكون على أهبة الاستعداد لخوض المواجهة ونحن في أفضل حالة ممكنة. أشعر بتفاؤل لأننا أتينا إلي هنا ونحن في أفضل حالاتنا. نحتاج إلى الاستعداد والتركيز في المباراة التي سنخوضها وليس فيما سيفعله فريق برشلونة”.