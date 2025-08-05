مايكروسوفت تتخلى عن «ويندوز 11 إس إي».. ونهاية الدعم تقترب!

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميًا أنها ستتوقف عن تقديم الدعم الفني والتحديثات الأمنية لنظام التشغيل “ويندوز 11 إس إي“ (Windows 11 SE) اعتبارًا من أكتوبر 2026، في خطوة تُنهي عمر أحد إصدارات ويندوز المصممة خصيصًا لقطاع التعليم والحواسب منخفضة التكلفة.

وجاء في منشور رسمي للشركة: “الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز 11 إس إي ستستمر بالعمل بعد 26 أكتوبر من العام المقبل، لكننا ننصح المستخدمين بالانتقال إلى إصدارات أخرى من ويندوز 11 لضمان استمرار الحصول على التحديثات الأمنية والدعم الفني”.

من هو المتأثر الأكبر؟

يُعد هذا النظام جزءًا من إستراتيجية مايكروسوفت لمنافسة أجهزة Chromebook في المدارس والجامعات، حيث قدم تجربة خفيفة وبسيطة لأجهزة الطلاب. وقد تم استخدامه على نطاق واسع في حواسب أطلقتها شركات كبرى مثل HP، Dell، Acer، وASUS.

لماذا تتخلى مايكروسوفت عن النظام؟

تقول الشركة إن هذه الخطوة تأتي ضمن عملية تبسيط عائلة أنظمة Windows وتحفيز المستخدمين للانتقال إلى الإصدارات الأكثر تطورًا من Windows 11، خاصة مع التوجهات الجديدة نحو تعزيز الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة الأمان.

ماذا بعد؟

إلى جانب التخلي عن Windows 11 SE، تستعد مايكروسوفت أيضًا لإنهاء دعم Windows 10 في أكتوبر المقبل، ما يُشكل تحوّلًا كبيرًا في خارطة أنظمة ويندوز خلال العامين المقبلين.

توصيات للمستخدمين

البدء بالتخطيط للانتقال إلى إصدارات Windows 11 المدعومة.

تحديث الأجهزة التي تعتمد على Windows 11 SE لتفادي فقدان الحماية الأمنية.

متابعة إعلانات مايكروسوفت الرسمية بشأن دعم الأنظمة وخطط الترقية.