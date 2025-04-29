مايكروسوفت تحذر من استخدام كلمات المرور وتدعو إلى اعتماد المفاتيح المادية

أعلنت شركة “مايكروسوفت” عن نيتها التخلص من كلمات المرور لمليار مستخدم، واستبدالها بمفاتيح مرور مادية، وذلك لتعزيز الأمان وحماية الحسابات الشخصية من السرقة.

وأوضحت الشركة أن كلمات المرور أصبحت عرضة للسرقة بسهولة، مما يجعل الحسابات عرضة للاختراق، خاصة إذا تم فتحها تلقائيًا. في هذا السياق، أكدت “مايكروسوفت” على أهمية المصادقة الثنائية كإجراء إضافي لتعزيز حماية الحسابات، رغم إمكانية تجاوز هذه الطريقة باستخدام تقنيات متطورة أو من خلال خداع المستخدمين لمشاركة بياناتهم.

وفي وقت لاحق، حذر الخبراء من هجوم جديد يُسمى “SessionShark”، الذي يستهدف تجاوز الحماية متعددة العوامل في “Microsoft Office 365″، مما قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو السيطرة على الأجهزة. وأكدوا أن هناك نوافذ منبثقة احتيالية تتسلل إلى أجهزة الكمبيوتر، تخدع المستخدمين لتشغيل نصوص برمجية تتيح للمهاجمين الوصول إلى البيانات الحساسة، بل وحتى اختراق الأجهزة عن بُعد.

في ضوء هذه المخاطر المتزايدة، دعا الخبراء إلى ضرورة تفعيل مفاتيح المرور المادية، التي تُعد أكثر أمانًا من كلمات المرور التقليدية. كما شددوا على أهمية عدم تسجيل الدخول عبر الروابط المشبوهة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، حيث يمكن أن تكون صفحات تسجيل الدخول الاحتيالية مصممة بشكل مشابه للواجهات الرسمية.