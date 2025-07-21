مايكروسوفت تحذر من هجوم «يوم الصفر».. قراصنة يخترقون مؤسسات حكومية أمريكية

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن قراصنة شنوا هجمات إلكترونية على وكالات وشركات حكومية في الولايات المتحدة، مستغلين ثغرة أمنية كبيرة في برنامج مايكروسوفت “شير بوينت”.

وأوضحت الصحيفة أن الهجمات طالت وكالات وطنية وإقليمية، بالإضافة إلى جامعات وشركات طاقة، فيما بدأت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا تحقيقات مشتركة حول هذه الثغرة.

بدورها، أصدرت شركة مايكروسوفت تحذيراً عاجلاً بشأن هجمات نشطة تستهدف ثغرة أمنية حرجة في برنامج Microsoft SharePoint المستخدم على نطاق واسع في مشاركة وإدارة الوثائق داخل المؤسسات، بما في ذلك الأجهزة الحكومية والشركات. ودعت الشركة العملاء إلى تطبيق تحديثات أمنية فورية لمنع استغلال هذه الثغرة.

واستهدفت الهجمات خوادم SharePoint التي تُدار داخلياً داخل المؤسسات، بينما خدمة SharePoint Online السحابية ضمن مايكروسوفت 365 لم تتعرض لأي اختراق.

كما طالت الهجمات وكالات حكومية أميركية، جامعات، شركات طاقة، وشركة اتصالات آسيوية، وفقاً لتقرير صحيفة “واشنطن بوست”.

وتعني ثغرة يوم الصفر (Zero-Day) أن القراصنة استغلوا نقطة ضعف غير معروفة أو لم تُصلح بعد، ما يجعل الهجوم خطيراً وصعب التصدي له.

كما أوصت مايكروسوفت العملاء بتطبيق تحديث أمني عاجل أو فصل الخوادم عن الإنترنت لمنع الاختراقات.

بدوره، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنه يتابع الهجمات ويعمل مع شركائه في القطاعين العام والخاص، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتعمل مايكروسوفت أيضاً على تحديثات خاصة بإصدارات 2016 و2019 من SharePoint، كما يمكن للقراصنة سرقة بيانات حساسة وجمع كلمات مرور مرتبطة بخدمات حيوية مثل Outlook وTeams.

وتمكّن المهاجمون من الحصول على مفاتيح تسمح لهم بالوصول المستمر إلى الأنظمة حتى بعد تطبيق التحديثات الأمنية، فيما هجمات الانتحال (Spoofing) قد تسمح لهم بالتلاعب بالأسواق المالية أو أجهزة أخرى عبر إخفاء هويتهم.

يأتي هذا الهجوم بعد تحقيقات أميركية وأوروبية بشأن قراصنة من الصين استهدفوا حسابات بريد إلكتروني حكومية العام الماضي، ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها المؤسسات الحكومية والخاصة في العالم.