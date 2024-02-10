«مايكروسوفت» تختبر ميزة جديدة انتظرها الكثيرون!

أعلنت شركة “مايكروسوفت” العاملة في مجال تقنيات الحاسوب، اختبار ميزة جديدة انتظرها الكثيرون في نظام “ويندوز11”.

وذكرت مواقع متخصصة بالشأن التقني، أن الشركة أضافت ميزة في “ويندوز11 “، تُسمى “تحدث لأجلي” Speak for me، حيث تسمح للنظام بمحاكاة صوت المستخدم والحديث نيابةً عنه عند الحاجة إلى ذلك.

ولفتت المعلومات، أن الميزة متاحة ضمن إعدادات إمكانيات الوصول في النظام، حيث تسمح للمستخدمين بتعليم نظام التشغيل كيفية التحدث بأصواتهم الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت المعلومات إن نظام “ويندوز 11″، سيتيح إمكانية إنشاء صوت رمزي أو استخدام صوت المستخدم نفسه في الاجتماعات عبر الإنترنت أو المحادثات الشخصية.

ووفق ما تم تسريه عن النسخة التجريبية للنظام، فإن ميزة “تحدث لأجلي” Speak for me ، تعمل بآلية تحويل النص إلى كلام، وبالتالي فإن المستخدم سيكون قادرًا على كتابة أي نص لينطقه النظام بطريقة تحاكي الصوت الحقيقي له، وليس باستخدام صوت آلي عشوائي، كما وسيكون بالإمكان الوصول إلى تلك الميزة على نحو سريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح بالضغط على زر ويندوز وCtrl+T.

يذكر أن شركة “أبل” المتخصصة في الالكترونيات، كانت طرحت حديثا ميزة مماثلة في أجهزتها تعرف باسم “الصوت الشخصي” Personal Voice، والتي تتيح إمكانية “إنشاء صوت مركب” ليبدو كأنه الصوت الحقيقي للمستخدم للتواصل مع الآخرين.