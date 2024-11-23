«مايكروسوفت» تطلق تطبيقاً جديداً لـ«الترجمة الفورية»

أعلنت شركة “مايكروسوفت”، “عن تطبيق جديد للترجمة الفورية، يسهل عملية التواصل بين الأشخاص بلغات مختلفة”.

وأشارت “مايكروسوفت” في بيان نشرته على مواقعها، “إلى أن تطبيق ” Microsoft Translator Pro مايكرو ترانسليتر برو”، الجديد مخصص بشكل أساسي للمؤسسات والشركات، إذ يمكن من خلاله إزالة الحواجز بين الموظفين الذين يتكلمون بلغات مختلفة، والمهم فيه أنه يحافظ على سرية بيانات الشركات، إذ يمكن تسجيل الدخول إليه من حساب الشركة الإلكتروني، واستعماله أثناء اجتماعات العمل، وتخزين بيانات الترجمة في خدمة التخزين السحابية التابعة للشركة على الإنترنت، ولموظفي الشركة فقط صلاحية الوصول إلى البيانات التي يخزنها هذا التطبيق”.

وبحسب الشركة، “يمكن الاستفادة من التطبيق الجديد أيضا في العديد من المجالات، إذ يمكن استعماله للتواصل مع موظفي الفنادق في البلدان الأجنبية على سبيل المثال، أو للتواصل مع الناس أثناء السفر، ومن أهم ميزات التطبيق هو أنه قادر على الترجمة ما بين العديد من اللغات دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، فهو يدعم لغات مثل الإنكليزية والروسية والإسبانية والصينية والفرنسية والألمانية واليابانية”.

وأشارت مايكروسوفت، “إلى أن التطبيق يمكنه أيضا التعامل مع مختلف أنواع الملفات المكتوبة، بما فيها الملفات التي تحتوي على الصور، ويمكنه ترجمة العبارات الموجودة في الصور أيضا”.