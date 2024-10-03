«مايكروسوفت» تطلق حواسيب جديدة مدعومة بـ«الذكاء الاصطناعي»

كشفت شركة “مايكروسوفت”، أنها ستدخل ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى حواسب “كوبايلوت بلسCopilot Plus”، الحديثة التي تعمل بأنظمة “ويندوز”.

وأشارت الشركة، “إلى أن الميزات الجديدة مخصصة لتطبيقي “الصور والرسام Paint و “Photos في حواسب “كوبايلوت بلس”Copilot Plus الحديثة، وستساعد المستخدمين على تحرير الصور وتعديلها دون الحاجة إلى برامج معقدة”.

وبحسب الشركة، “من بين الميزات الجديدة ميزة المسح التوليدي أوGenerative Erase، ومن خلالها سيتمكن المستخدم من إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصورة مثل العناصر الموجودة في الخلفية، وهي تشبه إلى حد ما ميزة “ماجيك ايرازير Magic Eraser”، الموجودة في هواتف “بيكسل” التي تطرحها غوغل”.

ووفق الشركة، “الميزة الثانية، هي ميزة “الملء التأسيسي “Generative Fill، ومن خلالها يمكن للمستخدم إضافة بعض العناصر المولدة باذكاء الاصطناعي إلى الصور، إذ يمكنه إنشاء تلك العناصر من خلال وصف نصي”.

وبحسب الشركة، “سيحصل تطبيق ” الصور Photos”، في حواسب “كوبايلوت بلس”Copilot Plus ميزة جديدة تسمى “الدقة الفائقة” أو Super-Resolution، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجعل الصور الضبابية والمشوشة أكثر وضوحا، كما تساعد في تحسين دقة الصور بمقدار 8 مرات تقريبا”، بحسب ما نشر موقع “مايكروسوفت”.