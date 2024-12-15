«مايكروسوفت» تطلق ميزة لتسهيل «نقل البيانات»

أعلنت شركة “مايكروسوفت”، عن ميزة “Phone Linkفون لينك”، التي تسهل نقل البيانات بين هواتف آيفون والحواسب التي تعمل “بنظام ويندوز”.

وأشارت مايكروسوفت، “إلى أن الميزة كانت توفر لمستخدمي الحواسب سابقا إمكانية إقران الهاتف بالحاسب واستعمال الحاسب لقراءة الإشعارات الواردة إلى الهاتف والرد على المكالمات، لكنّها عدّلت هذه الميزة وبات بالإمكان استعمالها لنقل البيانات بين هواتف آيفون وبين الحواسب التي تعمل بأنظمة ويندوز، ويمكن من خلالها نقل الملفات المختلفة، بما فيها الملفات الصوتية والفيديوهات والملفات المكتوبة”.

وأضافت شركة “مايكروسوفت”: “للاستفادة من الخصائص الجديدة للميزة يجب على مستخدم الحاسب أن يكون مشتركا بخدمة Windows Insider، ويجب أن يعمل هاتف آيفون بنظام iOS 16 أو أنظمة التشغيل الأحدث من آبل، كما يجب أن تكون تطبيق Phone Link بنسخة 1.24112.89.0 أو النسخ الأحدث”.

وأشار الخبراء في مايكروسوفت، “إلى أن ميزة “Phone Linkفون لينك”، “لا تعمل فقط مع هواتف آيفون، بل يمكن استخدامها لنقل البيانات ما بين حواسب ويندوز والهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد، وبهذا ستوفر الميزة سهولة في نقل البيانات بين مختلف أنواع الأجهزة المحمولة، وستقلل الحاجة لنقل البيانات عبر الخدمات السحابية أو تطبيقات المراسلة”.