«مايكروسوفت» تعتذر عن عطل جديد يؤثر على خدماتها الرقمية

قدّمت شركة «مايكروسوفت» اعتذاراً بعد أن أبلغ آلاف الأشخاص حول العالم عن مشاكل في منتجاتها، بدءاً من خدمة البريد الإلكتروني Outlook إلى لعبة «ماينكرافت» Minecraft الشهيرة.

ويأتي هذا الخلل بعد مرور أقل من أسبوعين على العطل التقني العالمي، الذي ترك أكثر من 8 ملايين جهاز كمبيوتر تستخدم أنظمة مايكروسوفت غير قابلة للوصول، ما أثّر على قطاعات الرعاية الصحية والسفر، إثر تحديث برمجي خاطئ من قِبَل شركة الأمن السيبراني CrowdStrike، وهو ما عطّل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل ويندوز 11.

وأعلنت مايكروسوفت أنها أصلحت المشكلة، وأن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها، مشيرة إلى أنها ستراقب الوضع لضمان التعافي الكامل.

وأبلغ آلاف الأشخاص عن مشكلات في استخدام خدمات الشركة الأميركية، وفق موقع Downdetector الذي يتابع حالة المواقع والخدمات الرقمية.