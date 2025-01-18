«مايكروسوفت» تعتزم إنهاء دعم تطبيقات «أوفيس» في نظام «ويندوز 10»

أعلنت شركة “مايكروسوفت”، “نيتها التخلي عن تقديم الدعم التقني لبرمجيات “أوفيسOffice” في “أنظمة ويندوز Windows 10”.

وأشارت شركة “مايكروسوفت”، إلى أنها “واعتبارا من 14 أكتوبر القادم ستوقف الدعم التقني عن برمجيات “Office” في أنظمة Windows 10، بما فيها برمجيات Word وExcel وOutlook وMicrosoft 365 وMicrosoft Defender وOneDrive”.

وأوضحت الشركة أن “تطبيقات البرمجيات المذكورة ستبقى تعمل في حواسب المستخدمين بعد الموعد المذكور، لكن قد يعاني المستخدم من مشكلات في أدائها مع مرور الوقت”.

ونصحت شركة “مايكروسوفت”، مستخدمي البرامج المذكورة “بترقية أنظمة تشغيل حواسبهم إلى Windows 11، وفي حال لم يكن هذا الخيار متاحا لهم بسبب مواصفات أجهزتهم فيتوفر لهم خيار الحصول على تحديثات الأمان الموسّعة Extended Security Updates، والتي يمكن تحميلها مقابل اشتراكات مدفوعة قد تصل قيمتها إلى 30 دولارا”.

وكانت شركة “مايكروسوفت”، أعلنت في وقت سابق، أنها “ستوقف الدعم التقني عن أنظمة Windows 10 بشكل عام في أكتوبر القادم أيضا، وذلك لحث المستخدمين على تحميل أنظمة Windows 11 التي تتوفر فيها ميزات أكثر وخصائص حماية إضافية للبيانات”.