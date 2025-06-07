مايكروسوفت تفاجئ الملايين.. وداعاً لـ«كلمات المرور» وصيف 2025 نقطة التحول

أعلنت شركة مايكروسوفت رسمياً عن نيتها إيقاف دعم ميزة إدارة كلمات المرور في تطبيق Microsoft Authenticator الشهير بشكل تدريجي ابتداءً من صيف 2025، في خطوة تعكس تحوّلها الكبير نحو حلول أمنية أكثر تطوراً وأماناً.

ويأتي هذا القرار وسط تصاعد هجمات التصيد الاحتيالي واختراقات كلمات المرور التي بلغت أرقاماً غير مسبوقة، حيث تتعرض كلمات المرور لهجوم يصل إلى 7 آلاف مرة في الثانية، ما يمثل ضعف ما كان عليه الوضع قبل عام فقط، ولهذا السبب، ستبدأ مايكروسوفت من الشهر الحالي بمنع إضافة كلمات مرور جديدة في التطبيق، ثم تعتزم إزالة ميزة الملء التلقائي للبيانات في يوليو المقبل، إضافة إلى حذف كافة بيانات الدفع المخزنة، على أن تنهي بشكل كامل دعم الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة في أغسطس 2025.

وأوضحت مايكروسوفت، أن هذه الخطوات المتدرجة تتيح للمستخدمين الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم والانتقال إلى بدائل أكثر أماناً، حيث تدفع بقوة نحو اعتماد “مفاتيح المرور” التي تعتمد على تقنيات التحقق البيومتري كالبصمة والتعرف على الوجه، وتوفر مستوى أمان يفوق كلمات المرور التقليدية التي أصبحت “تشهد أيامها الأخيرة”، وفق تعبير الشركة.

وبحسب الشركة، في ظل هذا التغير الجذري، أمام المستخدمين خياران رئيسيان: إما استخدام متصفح Edge الذي يوفر خدمة إدارة كلمات المرور، أو تصدير كلمات المرور المخزنة إلى تطبيقات أخرى متخصصة في هذا المجال.

ولكن تحذر مايكروسوفت من أن عملية التصدير ستجعل البيانات غير مشفرة مؤقتاً، مما يستوجب حذف ملف التصدير فور الانتهاء لحماية البيانات من أي خطر اختراق.

ورغم أن التطبيق سيستمر في أداء دوره الأساسي في التحقق بخطوتين، إلا أن حذف كلمات المرور بعد أغسطس يمثل نقطة تحول كبرى في سياسات إدارة الهوية الرقمية، مما يستدعي اتخاذ المستخدمين إجراءات سريعة للحفاظ على سلامة بياناتهم وتجنب أي انقطاع في خدماتهم الرقمية.

نصائح مهمة للمستخدمين

ابدأ فوراً بتصدير كلمات المرور إلى تطبيقات موثوقة أو متصفح Edge.

لا تحتفظ بملف التصدير بعد إتمام عملية النقل.

استعد للتحول إلى “مفاتيح المرور” التي توفر أماناً أفضل وسهولة في الاستخدام.

تابع تحديثات مايكروسوفت عن الخطوات القادمة لتضمن استمرار حماية حساباتك.

استخدم تقنيات التحقق المتعددة الخطوات لتعزيز الأمان.

يُذكر أن تطبيق Authenticator حظي بشعبية واسعة مع أكثر من 100 مليون تحميل على متجر غوغل بلاي وحده، ما يجعل هذه الخطوة مفصلية في تاريخ أمن الهوية الرقمية لملايين المستخدمين حول العالم.