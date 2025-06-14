«مايكروسوفت» تُقدم تقنية ذكية مخصصة لوزارة الدفاع الأمريكية

أعلنت شركة مايكروسوفت عن استعدادها لتوفير نسخة متقدمة من أداة الذكاء الاصطناعي “كوبايلوت“(Copilot) للعمل ضمن بيئات وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، في خطوة تعكس توجه الشركة لتعزيز حضورها في سوق الحلول الحكومية ذات الحساسية الأمنية العالية.

وأوضحت مايكروسوفت في مدونة رسمية موجهة للعملاء الحكوميين أن حزمة خدمات Copilot for Microsoft 365 ستكون متاحة قريباً للاستخدام في البنية الرقمية لوزارة الدفاع، مع استمرار العمل على ضمان توافقها مع متطلبات الأمان واللوائح التنظيمية الصارمة.

ويعد “كوبايلوت” المنتج الرئيسي لمايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تم تطوير عدة نسخ منه لدعم أتمتة المهام المكتبية في تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel وPowerPoint.

وفي اجتماع داخلي كشف جادسون ألتوف، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مايكروسوفت، أن أحد العملاء الذين يمتلكون أكثر من مليون ترخيص Microsoft 365 يستعد لتفعيل Copilot، ما عزز التكهنات بأن وزارة الدفاع الأمريكية هي الجهة المقصودة، نظراً لضخامة حجم الموظفين لديها الذي يتجاوز 2.8 مليون فرد بين عسكريين ومدنيين.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت سابقاً عن خطط لتوسيع خدمات Copilot لتشمل بيئات عالية الأمان مخصصة للجهات الحكومية عبر منصتها السحابية “GCC-High”، التي لا تدعم تشغيل Copilot حتى الآن، لكنها تعمل حالياً على تطوير نسخة تلبي متطلبات هذه البيئة، مع توقع إطلاق النسخة العامة خلال 2025.

وتمثل هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية مايكروسوفت الرامية إلى ترسيخ مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي الحكومي، مما قد يفتح أبواباً لعقود مستقبلية مع مؤسسات سيادية كبيرة حول العالم.