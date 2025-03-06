«مايكروسوفت» تقرر التخلي عن خدمة «سكايب».. ما السبب؟

أعلنت مايكروسوفت، عملاق البرمجيات، أن “المكالمة الأخيرة لخدمة Skype ستكون في 5 مايو المقبل”.

وأوضحت الشركة أنها “ستتوقف عن خدمة المكالمات الصوتية والفيديو التي استمرت لعقدين من الزمن، والتي أعادت تعريف طريقة التواصل بين الناس عبر الحدود”.

وقالت الشركة في بيان، “إن إيقاف Skype سيساعد مايكروسوفت على التركيز على خدمتها المحلية Teams من خلال تبسيط عروضها في مجال الاتصال”.

وأوضحت مايكروسوفت، “أن Skype كانت جزءًا أساسيًا في تشكيل وسائل الاتصال الحديثة”، مضيفة “إننا فخورون بأننا كنا جزءًا من هذه الرحلة.”

هذا “وتأسست خدمة Skype عام 2003، وسرعان ما أحدث استعمالها في المكالمات الصوتية والفيديو ثورة في صناعة الاتصالات الأرضية في أوائل العقد الأول من الألفية، مما جعل الشركة اسمًا معروفًا لدى مئات الملايين من المستخدمين”.