«مايكروسوفت» تكشف عدد الأجهزة المتضررة من الخلل التقني العالمي!

ذكرت شركة “مايكروسوفت”، “أنه وبحسب تقديراتها الحالية، أثر تحديث شركة “كراودسترايك” على 8.5 مليون جهاز يعمل “بنظام ويندوز”.

وقالت الشركة في تدوينة لها : “إن واحد بالمئة من كل الأجهزة التي تعمل بهذا النظام قد تضررت من التحديث”.

هذا وتعرضت شركات مختلفة في جميع أنحاء العالم من شركات الطيران إلى المؤسسات المالية والمجموعات الإعلامية وغيرها لضربة عالمية بسبب انقطاع في أنظمة الحواسب جراء عطل فني في برنامج “كراود سترايك” للأمن السيبراني اليوم.

وتعتبر “كراودسترايك” شركة أمن سيبراني أمريكية من بين الأشهر عالميا، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 83 مليار دولار، ولدى الشركة أكثر من 20 ألف مشترك حول العالم.