مايكروسوفت تكشف عن حاسوب المستقبل.. «ريل مي» تقدم هاتفاً منافساً

في خطوة تعكس توجهها لمواكبة تطور الاتصالات والذكاء الاصطناعي، كشفت شركة مايكروسوفت عن أول حاسب محمول من سلسلة Surface يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس (5G)، تحت اسم Surface Laptop 5G.

ويُعد هذا الحاسب الجديد أول جهاز من عائلة Surface يتيح للمستخدمين الاستفادة من السرعة الفائقة لشبكات 5G، وهو مصمم ليخدم فئات متعددة من المستخدمين، من المحترفين إلى الطلاب، الباحثين عن الأداء العالي والتنقل والاتصال الدائم بالإنترنت دون الحاجة إلى شبكات Wi-Fi فقط.

اتصال أسرع… أينما كنت

بحسب مايكروسوفت، فإن Surface Laptop 5G مزوّد بست هوائيات داخلية تدعم الاتصال بشبكات Wi-Fi الحديثة، بالإضافة إلى دعم كامل لشبكات الجيل الخامس الخلوية، مما يجعله خياراً مثالياً للعمل أثناء التنقل أو في الأماكن ذات البنية التحتية المحدودة للاتصال.

ويأتي الجهاز مزودًا بكل من منفذ NanoSIM وميزة الشريحة الإلكترونية eSIM، مما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في اختيار مزودي الخدمة والتبديل بينهم دون الحاجة لتغيير الشريحة فعلياً.

مواصفات قوية وتجهيزات من الجيل الجديد

من حيث الأداء، يقدم Surface Laptop 5G مواصفات تقنية متقدمة تشمل:

🔹 شاشة بقياس 13.8 بوصة بدقة عالية، مناسبة للعمل والترفيه.

بدقة عالية، مناسبة للعمل والترفيه. 🔹 معالجات Intel Core Ultra من الجيل الجديد، بفئتي: Core Ultra 5 Core Ultra 7

من الجيل الجديد، بفئتي: 🔹 وحدة معالجة عصبية (NPU) قادرة على تنفيذ أكثر من 40 تريليون عملية في الثانية ، ما يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء الرسومي ومعالجة الصور.

قادرة على تنفيذ أكثر من ، ما يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء الرسومي ومعالجة الصور. 🔹 ذاكرة وصول عشوائي (RAM): 16 أو 32 غيغابايت.

16 أو 32 غيغابايت. 🔹 أقراص تخزين من نوع SSD بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.

وتشير مايكروسوفت إلى أن الجهاز سيأتي بهيكل أنيق ومتين مصنوع من البلاستيك والألمنيوم، ما يجعله خفيف الوزن وسهل الحمل، مع الحفاظ على المتانة وجودة التصنيع التي تشتهر بها أجهزة Surface.

موعد الإطلاق

من المقرر أن يبدأ طرح Surface Laptop 5G في الأسواق العالمية بحلول نهاية أغسطس 2025، على أن تعلن مايكروسوفت عن الأسعار الرسمية ومناطق التوفر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

لماذا هذا الجهاز مهم؟

مع التوجه العالمي نحو العمل عن بُعد والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والاتصالات السريعة، يأتي Surface Laptop 5G ليلبي حاجة المستخدمين إلى جهاز يجمع بين القوة، الاتصال الفائق، وخفة الحركة.

هذه الخطوة تؤكد عزم مايكروسوفت على مواصلة الابتكار في قطاع الحواسيب المحمولة، ومنافسة اللاعبين الكبار في سوق الأجهزة المتصلة بالجيل الخامس مثل Apple وSamsung وLenovo.

Realme تستعد لإطلاق هاتف جديد منافس في فئة أندرويد المتوسطة: Realme Note 70T

تدخل Realme بقوة في سوق الهواتف المتوسطة من خلال هاتفها الجديد Realme Note 70T، الذي يعد منافسًا قويًا بفضل مواصفاته المتطورة وتصميمه العملي، مما يجعله خيارًا جذابًا لمحبي الهواتف ذات الأداء الجيد والسعر المناسب.

تصميم متين ومريح

يأتي هاتف Realme Note 70T بهيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، ما يمنحه قدرة على مقاومة الرذاذ والأتربة الخفيفة، ما يرفع من متانة الجهاز أثناء الاستخدام اليومي. أبعاده تبلغ (167.2 × 76.6 × 7.9 ملم)، ووزنه حوالي 201 غرام، ما يجعله خفيفًا ومريحًا في اليد.

شاشة واسعة وتجربة مشاهدة مميزة

مزود بشاشة LCD بحجم 6.74 بوصة، بدقة عرض (1600 × 720) بيكسل، مع تردد تحديث 90 هيرتز لتعزيز سلاسة الصور وحركة التطبيقات، وكثافة بيكسلات حوالي 260 بيكسل لكل إنش، مما يوفر تجربة مشاهدة واضحة وممتعة.

ويحمي الشاشة زجاج Panda Glass المقاوم للصدمات والخدوش، ليضمن حماية إضافية ضد الحوادث اليومية.

أداء متوازن ونظام حديث

يعمل الهاتف بنظام التشغيل الجديد أندرويد 15، ويعتمد على معالج Unisoc T7250 مع معالج الرسوميات Mali-G57 MP1، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية تصل إلى 128 أو 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، مما يوفر مساحة تخزين واسعة للمستخدمين.

كاميرات مناسبة لعصر التواصل

يحتوي Realme Note 70T على كاميرا خلفية مزدوجة العدسة بدقة 50 ميغابيكسل للكاميرا الأساسية و13 ميغابيكسل للكاميرا الثانوية، مع عدسة واسعة الفتحة تتيح التقاط صور جيدة في ظروف الإضاءة المختلفة.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميغابيكسل، ما يناسب مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي البسيطة.

بطارية تدوم طويلاً مع شحن سريع

مزود الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 6000 ميلي أمبير تدوم لفترة طويلة، مدعومة بتقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، مما يقلل وقت الانتظار لشحن الجهاز ويزيد من راحة المستخدم.

ميزات إضافية مريحة

يأتي الهاتف مزودًا بمنفذي شريحة اتصال (Dual SIM)، ومنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع لفتح الجهاز بسرعة وأمان.

موعد الإطلاق والتوفر

لم تعلن Realme بعد عن الموعد الرسمي لإطلاق Realme Note 70T، ولكن من المتوقع أن يكون قريبًا جدًا ليتمكن المستخدمون من الحصول عليه في الأسواق، خصوصًا لمحبي الفئة المتوسطة الباحثين عن مواصفات متوازنة وسعر منافس.