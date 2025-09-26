مايكروسوفت توقف خدمات «وحدة عسكرية إسرائيلية»

أعلنت شركة مايكروسوفت وقف بعض خدماتها التي تستخدمها وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي، عقب مراجعة داخلية أكدت وجود مؤشرات تدعم تقارير عن استخدام تقنياتها في عمليات مراقبة جماعية للاتصالات الهاتفية الخاصة بالفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وكان تحقيق مشترك نشرته صحيفة الغارديان البريطانية ووسائل إعلام أخرى في أغسطس الماضي قد كشف اعتماد وكالة عسكرية إسرائيلية على منصة “أزور” السحابية لتخزين تسجيلات واسعة لمكالمات الفلسطينيين، ما أثار جدلاً واسعاً دفع الشركة الأميركية إلى مراجعة تعاونها.

وأكد رئيس مايكروسوفت براد سميث في بيان أن الشركة “لا تقدم التكنولوجيا للمراقبة الجماعية للمدنيين”، موضحاً أن القرار يشمل وقف بعض اشتراكات التخزين وخدمات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالجيش الإسرائيلي، مع استمرار توفير خدمات الأمن السيبراني.

وامتنعت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن التعليق، فيما لاقت الخطوة ترحيباً من منظمات حقوقية فلسطينية ودولية اعتبرتها استجابة لضغوط حملات احتجاجية داخل الشركة، حيث نظم موظفون عدة اعتصامات اعتراضاً على التعاون مع إسرائيل، انتهى بعضها بفصل مشاركين بحجة انتهاك سياسات العمل.