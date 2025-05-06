مايكروسوفت تُنهي خدمات سكايب.. إليك أفضل البدائل!

بعد نحو 15 عامًا من استحواذها على منصة سكايب مقابل 8.5 مليار دولار من eBay، أعلنت مايكروسوفت، الاثنين، عن قرارها بإغلاق الخدمة نهائيًا. هذا الإعلان يمثل نهاية حقبة طويلة كانت فيها سكايب واحدة من أبرز منصات الاتصال الصوتي والمرئي على مستوى العالم.

وفي سياق تفسير هذه الخطوة، أشار المتحدث باسم مايكروسوفت إلى أن الهدف من إنهاء خدمات سكايب هو الترويج لخدمة “Teams” التي أصبحت الآن الخيار الأساسي للشركات والمستخدمين على حد سواء. وأكدت الشركة أن الانتقال من سكايب إلى “Teams” سيكون سهلًا، حيث يتعين على المستخدمين فقط تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد سكايب الخاصة بهم.

في هذا السياق، إذا كنت تبحث عن بدائل سكايب، إليك بعض من أبرز الخيارات المتاحة:

غوغل Meet

يعد “غوغل Meet” من أبرز البدائل التي يمكن أن تحل محل سكايب بفضل سهولة استخدامه وكونه مجانيًا مع حساب غوغل قياسي. المنصة تدعم مكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 100 مشارك، بالإضافة إلى ميزات مثل مشاركة الشاشة وتسجيل الاجتماعات.

ومع ذلك، فإن الخطة المجانية تفرض بعض القيود على الاجتماعات التي تضم أكثر من 3 مشاركين، حيث تقتصر مدة الاجتماع على 60 دقيقة فقط.

تطبيق Zoom

منصة “Zoom” تعتبر واحدة من أكثر المنصات شهرة لاستخدامها في مؤتمرات الفيديو والاجتماعات عن بُعد. تتميز بوجود خيارات مريحة مثل مشاركة الشاشة، وتدوين الملاحظات، والتسجيل، مع إمكانية عرض نصوص الاجتماعات لاحقًا.

تسمح النسخة المجانية من “Zoom” بعقد جلسات مع ما يصل إلى 100 مشارك، لكنها تفرض حدًا زمنيًا قدره 40 دقيقة في الاجتماعات. وفي حال رغبتك في عقد جلسات أطول، سيكون عليك الترقية إلى خطة مدفوعة.

تطبيق Slack

تطبيق “Slack” ليس الخيار الأفضل للاجتماعات الكبيرة المخطط لها، لكنه يتميز بلقاءات سريعة وعفوية ضمن محادثات الفريق. خاصية “Huddle” في التطبيق تتيح للمستخدمين الانتقال بسهولة من المراسلة إلى مكالمات صوتية أو مرئية مباشرة داخل القنوات أو الدردشات.

بالنسبة للمستخدمين في النسخة المجانية، يقتصر عدد المشاركين في “Huddles” على اثنين فقط. ولكن مع الاشتراك المدفوع، يمكن أن يشارك ما يصل إلى 50 شخصًا في مكالمة واحدة.

مع نهاية سكايب، أصبح لدى المستخدمين العديد من البدائل التي تقدم مجموعة متنوعة من الميزات لتلبية احتياجات التواصل المختلفة. سواء كنت تبحث عن خيار مجاني، أو ترغب في منصة تدعم الاجتماعات الكبيرة، فإن الخيارات المذكورة توفر حلولًا قوية وفعالة.