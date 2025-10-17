«مايكروسوفت» و«آبل» تكشفان عن ابتكارات جديدة

شهدت الساحة التقنية العالمية تطورات مثيرة هذا الأسبوع، مع إعلان شركتي مايكروسوفت وآبل عن ابتكارات جديدة تعكس التقدم السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والأجهزة اللوحية، مايكروسوفت كشفت عن أول نموذج لها لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، فيما طرحت آبل جهاز iPad Pro 13 الجديد بمواصفات متقدمة تهدف لتعزيز تجربة المستخدم.

مايكروسوفت تطلق نموذجها الأول لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي “MAI-Image-1”

أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق نموذجها العصبي الجديد “MAI-Image-1” لتوليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على دقة البيانات التي تم تدريب النموذج عليها لضمان إنتاج صور واقعية للغاية، تحاكي عناصر الإضاءة والانعكاسات بشكل طبيعي.

ويتميز النموذج بسرعة الاستجابة، وإمكانية توليد صور مخصصة بدقة واحترافية بحسب متطلبات المستخدم. ويتوفر حالياً على منصة LMArena لمقارنة أداء نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، ومن المخطط دمجه مستقبلاً مع مساعد Copilot الافتراضي على الحواسب والأجهزة المحمولة.

مايكروسوفت تسعى من خلال هذا المشروع لمواكبة شركات كبرى مثل غوغل وآبل وOpenAI، خصوصاً في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور والفيديوهات، تزامناً مع إعلان OpenAI مؤخراً عن الجيل الثاني من أداة Sora لإنتاج الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي.

آبل تكشف عن iPad Pro 13 الجديد بمواصفات تقنية متقدمة

في خطوة مبتكرة، كشفت آبل عن جهاز iPad Pro 13 اللوحي الجديد، المجهز بأحدث المواصفات لتقديم أداء مميز للمستخدمين.

يأتي الجهاز بهيكل مقاوم للصدمات والخدوش من الألمنيوم والبلاستيك والزجاج، وأبعاده 281.6×215.5×5.1 ملم، مع وزن 579 غ، ودعم eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وقلم ذكي للكتابة والرسم.

الشاشة Ultra Retina Tandem OLED بمقاس 13 بوصة، ودقة 2064×2752 بيكسل، تردد 120 هيرتز، سطوع 1000 شمعة/م، ودعم Dolby Vision لمشاهدة الفيديوهات بأعلى جودة.

يعمل الجهاز بنظام iPadOS 26، ومعالج Apple M5، ومعالج رسوميات من تطوير آبل، وذاكرة وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وسعات تخزين تتراوح بين 256 غيغابايت و2 تيرابايت.

كاميرته الأساسية بدقة 12 ميغابيكسل مع مستشعر TOF 3D لتوثيق فيديوهات 4K، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابيكسل. الجهاز مزود أيضاً بـ Bluetooth 6.0، ومنفذ USB Type-C 4، وتقنية Face ID، وبطارية 39 واط تدعم شحن 50% خلال 30 دقيقة.

هاتان الخطوتان من مايكروسوفت وآبل تعكسان سباق الشركات الكبرى للابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والأجهزة اللوحية، مع تقديم حلول عملية ومميزات متقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم.





