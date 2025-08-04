«مايك تايسون» يكشف قائمته لأعظم الملاكمين في التاريخ: أنا الأفضل بلا منازع!

في حوار نادر على بودكاست النجم الأمريكي شاكيل أونيل “The Big Podcast with Shaq” عبر منصة يوتيوب، كشف مايك تايسون، أسطورة الملاكمة العالمية، عن قائمته لأعظم خمسة ملاكمين في التاريخ، مشدداً على أنه هو الأفضل بينهم بلا منازع.

وشملت قائمة تايسون أسماء لامعة صنعت مجد الملاكمة عبر الأجيال، وهم جاك دمبسي، سوني ليستون، محمد علي، وجورج فورمان، إلى جانب نفسه. وعلق تايسون على اختيار سوني ليستون قائلاً إن خسارته الشهيرة لم تضعفه، بل على العكس، سلطت الضوء على عظمته الحقيقية، حيث ساعدت في إبراز أسطورة الملاكمة محمد علي كواحد من أعظم الرياضيين في التاريخ.

وعندما سُئل عن الملاكم الأعظم في التاريخ، لم يتردد تايسون في التأكيد على مكانته، بقوله: “أنا الأفضل في التاريخ”.

تجدر الإشارة إلى أن مايك تايسون (58 عاماً) خاض في 16 نوفمبر الماضي نزالاً مثيراً أمام اليوتيوبر الأمريكي جيك بول (27 عاماً)، والذي انتهى بخسارة تايسون بقرار جماعي من الحكام بعد ثمانية جولات، استمرت كل منها دقيقتين. وتعتبر هذه الهزيمة هي السابعة في مسيرة تايسون الاحترافية التي سجل فيها 50 انتصاراً، فيما لم تحتسب نتيجتا نزالهما السابقين.