ماي: تصويت ثان على بريكست في يناير القادم

وقالت ماي للنواب في مجلس العموم: “الكثير من أعضاء هذا المجلس مهتمون بضرورة أن نتخذ قرارًا قريبًا، ننوي العودة إلى مناقشة ’التصويت الجاد’ في الأسبوع الذي يبدأ في السابع من يناير وإجراء التصويت في الأسبوع التالي”.

وأضافت أن “تصويتاً ثانياً سيلحق بنزاهة سياساتنا أضرارا لا يمكن إصلاحها، ولن يقودنا إلى الأمام على الأرجح”.

ويؤيد عشرات من أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب الرئيسية إجراء استفتاء ثان، وكذلك رئيسا الحكومة السابقين جون ميجور وتوني بلير.

وكانت ماي قد أرجأت التصويت على الخطة في الأسبوع الماضي نتيجة المعارضة الشديدة داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه.