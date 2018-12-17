عربي ودولي

ماي: تصويت ثان على بريكست في يناير القادم

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 ديسمبر 2018 - 01:57
حجم الخط
طباعة
اعتبرت أن في هذا خيانة لنتيجة استفتاء عام 2016 وتقويضا لثقة البريطانيين في السياسة[رويترز]
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، عزمها تحديد موعد التصويت المؤجل في البرلمان على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” ليكون في الأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير المقبل.

وقالت ماي للنواب في مجلس العموم: “الكثير من أعضاء هذا المجلس مهتمون بضرورة أن نتخذ قرارًا قريبًا، ننوي العودة إلى مناقشة ’التصويت الجاد’ في الأسبوع الذي يبدأ في السابع من يناير وإجراء التصويت في الأسبوع التالي”.

وأضافت أن “تصويتاً ثانياً سيلحق بنزاهة سياساتنا أضرارا لا يمكن إصلاحها، ولن يقودنا إلى الأمام على الأرجح”.

ويؤيد عشرات من أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب الرئيسية إجراء استفتاء ثان، وكذلك رئيسا الحكومة السابقين جون ميجور وتوني بلير.

وكانت ماي قد أرجأت التصويت على الخطة في الأسبوع الماضي نتيجة المعارضة الشديدة داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه.

كلمات مفتاحية:

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن