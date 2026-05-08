ما أحدث الابتكارات في عالم «الهواتف والحواسيب»؟

تشهد الساحة التقنية العالمية موجة واسعة من الإعلانات والتسريبات والإطلاقات الجديدة من كبرى الشركات، تكشف عن جيل متقدم من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب والحلول الحاسوبية، في سباق متسارع يعكس تطورًا كبيرًا في مجالات الأداء والتصميم والبطاريات والذكاء التقني.

وفي هذا السياق، كشفت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية عن هاتف جديد من شركة شاومي يحمل اسم Xiaomi 17T Pro، والذي يُتوقع أن يكون من بين أبرز الأجهزة العاملة بنظام أندرويد في الفترة المقبلة.

ويأتي الهاتف بهيكل متين مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68، ما يمنحه قدرة عالية على التحمل في ظروف الاستخدام المختلفة.

ويضم الجهاز شاشة من نوع AMOLED بمقاس 6.83 بوصة بدقة (1280/2772) بيكسل، وبمعدل تحديث 144 هيرتز، وكثافة تقارب 447 بيكسل/الإنش، مع دعم تقنيات HDR10 وDolby Vision لتحسين جودة العرض.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة HyperOS 3، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 9500 المطوّر بتقنية 3 نانومتر، إضافة إلى معالج رسوميات Mali-G1 Ultra MC12، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، مع خيارات تخزين داخلية تتراوح بين 512 غيغابايت و1 تيرابايت.

ويضم الجهاز كاميرا خلفية ثلاثية بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، تشمل عدسة واسعة وعدسة تقريب بصري، مع قدرة على تصوير الفيديو بدقة 8K، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

ويأتي الهاتف بدعم شريحتي اتصال Nano-SIM مع تقنية eSIM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، إضافة إلى تقنية الأشعة تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، مع بطارية ضخمة بسعة 7000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط.

وفي سياق متصل، كشفت شركة زد تي إي عن هاتف Nubia Neo 5 GT، الذي يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، مع دعم شريحتي اتصال وتقنية eSIM.

ويضم الهاتف شاشة AMOLED بمقاس 6.8 بوصة بدقة (1224/2720) بيكسل، وبمعدل تحديث 144 هيرتز، وكثافة 439 بيكسل/الإنش تقريبًا، مع سطوع يصل إلى 4500 وحدة ضوئية، وحماية بزجاج Mohs level 4 المقاوم للخدوش والصدمات.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16، ومعالج Mediatek Dimensity 7400، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 غيغابايت، وتخزين داخلي بسعة 256 أو 512 غيغابايت.

ويضم كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابيكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، إضافة إلى منفذ USB Type-C، وتقنية NFC، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، وتقنية Bluetooth 6.0، وبطارية بسعة 6210 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.

كما أعلنت شركة موتورولا عن هاتف Moto G87 الذي يتميز بهيكل متين وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاومة عالية للماء والغبار وفق IP68 وIP69، بأبعاد (164.5/77.3/7.3) ملم ووزن 183 غرام.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثنائية بدقة (200+8) ميغابيكسل، مع قدرة على تصوير الفيديو والصور بجودة عالية، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

ويأتي بشاشة AMOLED بمقاس 6.78 بوصة بدقة (1272/2772) بيكسل، وبمعدل تحديث 120 هيرتز، وكثافة 540 بيكسل/الإنش، مع سطوع يصل إلى 5000 وحدة ضوئية.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 ومعالج Mediatek Dimensity 6400، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 غيغابايت، وتخزين داخلي بسعة 256 أو 512 غيغابايت.

ويضم الجهاز مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos، ودعم شريحتي اتصال وتقنية eSIM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، إضافة إلى بطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.

وفي فئة الأجهزة المخصصة للمغامرات، كشفت شركة RugOne عن هاتف Xever 8، الذي يأتي بهيكل شديد المتانة مصنوع من المعدن والزجاج والبلاستيك المقوى مع طبقات مطاطية، ومقاومة للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاومة للماء وفق IP68 وIP69K، بأبعاد (168/80/14) ملم ووزن 320 غرام.

ويضم الهاتف شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة بدقة (1080/2400) بيكسل، وبمعدل تحديث 120 هيرتز، وكثافة 405 بيكسل/الإنش، وسطوع 680 وحدة ضوئية.

ويحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 64 ميغابيكسل و20 ميغابيكسل مخصصة للرؤية الليلية، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 قابل للتحديث، ومعالج MediaTek Helio G200، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وتخزين داخلي بسعة 128 أو 256 غيغابايت مع دعم التوسعة عبر microSDXC.

ويضم الهاتف منفذين لشريحة الاتصال، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومذياع FM، وتقنية NFC، وتقنية الأشعة تحت الحمراء، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط.

وتستعد شركة Lenovo لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الموجه لمحبي ألعاب الفيديو، والذي يأتي ضمن فئة الأجهزة عالية الأداء المصممة لتقديم تجربة لعب متقدمة واستقرار في الأداء لفترات طويلة.

ويحمل الجهاز اسم Legion Tab (Gen 5)، حيث يأتي بهيكل أنيق التصميم بأبعاد 207/129/7.6 ملم ووزن 360 غرامًا، إلى جانب منظومة تبريد خاصة تهدف إلى الحفاظ على أداء مستقر أثناء تشغيل الألعاب لفترات طويلة دون تراجع في الكفاءة.

ويتميز الحاسب اللوحي بشاشة من نوع IPS بقياس 8.8 بوصة بدقة 3K، مع معدل تحديث يصل إلى 165 هيرتز، ما يجعله من بين الشاشات الأعلى أداءً في فئة الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب من حيث السلاسة وجودة العرض.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16، ويعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X-10667 بسعة 16 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 512 غيغابايت، ما يمنحه قدرة معالجة عالية وسرعة في الأداء.

ويضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل أيضًا، مع دعم منفذي USB-C لتسهيل عمليات الشحن وربط الجهاز بأجهزة وشاشات أخرى في الوقت نفسه.

كما يدعم الحاسب تقنيات اتصال حديثة تشمل Wi-Fi 7 وBluetooth 6.0 عبر شرائح المودم المدمجة، إضافة إلى بطارية بسعة 9000 ميلي أمبير تمنحه قدرة تشغيل ممتدة تناسب الاستخدام المكثف للألعاب والتطبيقات الثقيلة.

وفي قطاع الحوسبة، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن شراكة مع شركة سلوشنز لتطوير حاسوب عملاق جديد عالي الأداء، في مشروع تبلغ تكلفته نحو 1.4 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 372.5 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات أرامكو في الحوسبة ضمن قطاع التنقيب والإنتاج، ودعم عمليات تفسير البيانات الزلزالية ونمذجة المكامن النفطية، ضمن توجه استراتيجي لتطوير البنية الرقمية في الشركة.

ومن المتوقع بدء تسليم النظام مطلع عام 2027، حيث ستتولى شركة سلوشنز تنفيذ المشروع وتوفير النظام والبرمجيات وخدمات الدعم.

وفي سياق متصل، أوقفت شركة آبل إنتاج جهاز Mac mini بسعة 256 غيغابايت بسعر 599 دولارًا، مع طرح نسخة جديدة بسعة 512 غيغابايت يبدأ سعرها من 799 دولارًا.

ويأتي الجهاز الجديد بمعالج M4 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، مع توقع بدء طرحه عالميًا في يونيو المقبل.