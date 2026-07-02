ما أسباب زيادة انقطاع الكهرباء؟

كشف الخبير الاقتصادي ناظم الطياري، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تفاصيل جديدة بشأن وضع الشبكة الكهربائية وأسباب تزايد ساعات انقطاع التيار خلال الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد مخاوف المواطنين من عودة ساعات طرح الأحمال الطويلة.

وأوضح الطياري أنه تواصل مع الشركة العامة للكهرباء للاطلاع على أسباب الأزمة الحالية ومستجدات أوضاع الشبكة، مشيرًا إلى أن الشركة أرجعت زيادة ساعات الانقطاع إلى عدة عوامل متزامنة، من بينها دخول عدد كبير من وحدات التوليد في أعمال عمرات وصيانة استعجالية، إلى جانب وجود بعض المشكلات المتعلقة بتوفير الوقود، فضلًا عن الارتفاع الكبير وغير المتوقع في معدلات استهلاك الطاقة.

وبحسب المعلومات التي نقلها الطياري عن الشركة، فإن الشبكة الكهربائية تنتج حاليًا نحو 8 آلاف ميغاواط، وهو مستوى يعادل ضعف الإنتاج المسجل خلال عام 2020 والسنوات السابقة له، عندما كان الإنتاج يدور حول 4 آلاف ميغاواط، إلا أن الطلب على الكهرباء تجاوز 9500 ميغاواط، ما أدى إلى استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وفرض ضغوط إضافية على الشبكة.

وفي ما وصفه بالخبر الإيجابي، أشار الطياري إلى أن محطة جنوب طرابلس يُنتظر دخولها الخدمة خلال النصف الثاني من شهر يوليو، موضحًا أن الشركة العامة للكهرباء تعمل بالتعاون مع شركة سيمنس بوتيرة متسارعة لاستكمال الأعمال الفنية اللازمة وتشغيل المحطة في أقرب وقت.

وأضاف، نقلًا عن الشركة، أن دخول محطة جنوب طرابلس إلى الخدمة سيسهم في تحسين أداء الشبكة الكهربائية بصورة كبيرة، خاصة إذا تزامن ذلك مع استقرار إمدادات الوقود، الأمر الذي سينعكس على خفض ساعات طرح الأحمال بشكل ملحوظ، ولا سيما في مناطق جنوب طرابلس، ومنها عين زارة والمشتل وصلاح الدين والسدرة وعدد من المناطق الأخرى داخل العاصمة.

وأكد الطياري أن نشر هذه المعلومات يأتي استجابةً للاستفسارات والرسائل المتكررة التي تصله من المتابعين بشأن أوضاع الكهرباء والتطورات المرتبطة بالشبكة الكهربائية.:

هذا وتشهد الشبكة الكهربائية في ليبيا خلال فترات الذروة الصيفية ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك، بالتزامن مع احتياجات الصيانة الدورية لوحدات التوليد وتحديات توفير الوقود لبعض المحطات، ما يؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال في عدد من المناطق.

وتُعد محطة جنوب طرابلس من المشاريع المهمة التي تعول عليها الشركة العامة للكهرباء لدعم القدرة الإنتاجية وتحسين استقرار الشبكة في العاصمة والمناطق المجاورة.