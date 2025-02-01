ما أكبر أسباب «سرطان القولون» لدى الشباب؟

أوضحت دراسة جديدة “أن حالات “سرطان القولون” العالمية لدى الأشخاص البالغين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما تضاعفت تقريبا بين عامي 1990 و2019 من 21874 إلى 41545، ما اثار قلق الخبراء.

وكشفت الدراسة، عن “عوامل تقف وراء انتشار هذا المرض بين من تقل أعمارهم عن 35 عاما”، موضحين أن “هناك ثلاثة مخاطر رئيسة تساهم في انتشار المرض وهي النظام الغذائي واستهلاك الكحول والسمنة”.

واعتبر الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة “نيوبلازياNeoplasia”، أن “النظام الغذائي الذي يفتقر إلى الكالسيوم أكبر عامل خطر، ويرتبط بنحو واحد من كل 5 وفيات بسرطان القولون في سن مبكرة جدا، لا سيما بين من يتبعون نظاما غذائيا منخفض الحليب والكالسيوم”.

واعتبرت الدراسة أن “تعاطي الكحول يحتل المركز الثاني في العوامل التي تساهم بشكل رئيس في ارتفاع الوفيات بسرطان القولون، بينما تأتي في المرتبة الثالثة السمنة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم”.