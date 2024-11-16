ما أهم النقاط التي يجب مراعاتها خلال التغطية الإعلامية للانتخابات؟

نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، النقاط التي يجب مراعاتها خلال التغطية الإعلامية للانتخابات.

وهي:

التأكد من احترام كافة القوانين والتشريعات النافذة في ليبيا في جميع مراحل العملية الانتخابية

الالتزام بإيقاف جميع أنواع الدعاية وعدم استضافة أو إعادة بث أي مادة إعلامية لأي مرشح خلال يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع

الالتزام بعدم إحداث فوضى أو تشويش داخل مراكز الانتخاب اثناء عملية التغطية

الحرص على حسن التعامل مع موظفي مراكز الانتخاب ومحطات الاقتراع والناخبين اثناء زيارتهم للمراكز في يوم الاقتراع والتجاوب مع ما يطلبه رئيس مركز الانتخاب

يتعين على ممثلي الإعلام طلب الاذن من مدير مركز الانتخاب للتصوير داخل

المراكز ومحطات الاقتراع والالتزام بعدم إجراء أي مقابلة صحفية مع الناخبين داخل محطات الاقتراع، أو تصويرهم داخل الخلوة أثناء الإدلاء بأصواتهم، أو سؤالهم عمن صوتوا لصالحهم

لا يجوز لأي ممثل إعلامي ان يتدخل في العملية الانتخابية تحت أي ظرف كان

حمل بطاقة الاعتماد بصفته ممثلاً اعلامياً بصورة مستمرة وفي مكان ظاهر اثناء

زيارتهم مراكز الانتخاب ومحطات الاقتراع

احترام مبدأ الحياد والامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات للعموم من شأنها التشكيك في مصداقية العملية الانتخابية او الدعوة او التحريض على العنف خلال تغطية

العملية الانتخابية . عدم ارتداء أو حمل أي شعارات أو ألوان او رموز تماثل او تشبه أي من تلك التابعة للمرشحين أثناء زيارتهم لمراكز الانتخاب يوم الاقتراع

نشر المعلومات الصحيحة للناخبين وشرح آليات التصويت ومواعيده، وأماكن ومواقع الاقتراع والاستمرار في حث الناخبين على المشاركة في عملية التصويت

سرعة نشر التصحيح للأخبار المغلوطة في ذات الصفحة التي نشر بها موضوع التصحيح وفي كل المنصات التابعة لذات الحساب

عدم التطرق الى نتائج الانتخابات قبل الإعلان عن نهاية الاقتراع وعدم الإعلان عن أي نتائج نهائية لعملية التصويت إلا ما يتم أخده من المفوضية

يذكر أن عدد المجالس البلدية المستهدفة 58 مجلس بلدي، واجمالي عدد عدد المقاعد المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة 58، وعدد المقاعد المخصصة للمرأة 68، واجمالي عدد الناخبين 186,055، وعدد مراكز الانتخاب 352، واجمالي عدد المترشحين 2,331.