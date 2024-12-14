ما أهم ميزات صاروخ «أوريشنيك» الأخطر في العالم؟

تمتلك روسيا ترسانة صاروخية لا مثيل لها في العالم، تضم صواريخ تقليدية ونووية، ومنها صاروخ “أوريشنيك”، الذي يصنف ضمن الصواريخ الباليستية الفرط صوتية، وصنف بأنه أخطر صاروخ في العالم، فما أهم ميزات هذا الصاروخ؟

في السياق، أكد الخبير العسكري الروسي يوري كنوتوف، انه “لا تمتلك أي دولة في العالم قدرات دفاعية تستطيع اعتراض “أوريشنيك” بفضل سرعته الخارقة التي تقدر بـ3 كلم / ثانية (نحو 10 آلاف و800 كلم/ ساعة)، وهي سرعة تساوي أضعاف سرعة الصوت”.

وأوضح أن “الادعاءات حول قدرة نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي “ثاد”، على اعتراض “أوريشنك” هي مجرد دعاية تهدف إلى طمأنة الرأي العام الأمريكي والأوروبي بصورة مخالفة للواقع”.

وأوضح كنوتوف أن “ثاد”، الذي يعد أحدث وأقوى نظام دفاع صاروخي أمريكي يواجه عدة قيود تمنعه من التصدي لصاروخ “أوريشنك”، أبرزها:

-على ارتفاعات بين 40 و70 كيلومترا، التي يستخدمها “أوريشنيك” تتراجع قدرات نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي بشكل حاد.

-الرؤوس الحربية لصاروخ “أوريشنيك” تنطلق بسرعات خارقة تفوق قدرة صواريخ “ثاد” على اعتراضها.

-“أوريشنيك” محاط بفقاعة بلازمية تمتص إشارات رادارات التوجيه الخاصة بالاعتراض، وهو ما يجعل عملية رصدها وتتبعها من أجل اعتراضها غير ممكنة.

-نظام “ثاد” مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية في مرحلتها النهائية، لكنه يفتقر إلى السرعة الكافية التي تمكن صواريخه من اللحاق بصواريخ “أوريشنيك”.

-أنظمة “آرو – 3” التي طورتها إسرائيل لاعتراض الصواريخ الباليستية فائقة السرعة خارج الغلاف الجوي، لا يمكنها التصدي لصاروخ “أوريشنيك”، ويؤكد ذلك فشلها في التصدي لصواريخ إيرانية أقل تطورا من “أوريشنيك” مثل “فاتح-1″ و”فاتح-2”.