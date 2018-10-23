ما الأسئلة التي وجهها أردوغان للسعودية بشأن مقتل خاشقجي؟

حيث جاءت الأسئلة كالتالي:

ما سبب وصول فريق مؤلف من 15 شخصا إلى القنصلية يوم مقتل الصحفي؟

من أمر بإرسال هذا الفريق إلى اسطنبول؟

لماذا لم تكشف السعودية حتى الآن عن مكان وجود جثة الصحفي، رغم إقرار المملكة بمقتله؟

لماذا لم تكشف السعودية عن هوية المتعاون المحلي الذي قالت إن الجثة سلمت له للتخلص منها؟

في حال قُتل خاشقجي عن طريق الصدفة، لماذا وصل فريق سعودي من ثلاثة أشخاص إلى تركيا قبيل الحادث واستكشف غابة بلغراد في ضواحي اسطنبول ومناطق في ولاية يالوفا؟

هذا وأعرب أردوغان في كلمته عن عدم رضائه إزاء التفسيرات السعودية لظروف مقتل خاشقجي، مشددا على أنه لدى تركيا أدلة دامغة تؤكد أن الصحفي راح ضحية جريمة وحشية كان مخططا لها مسبقاً حسب قوله، ومشيراً إلى أن أنقرة لن تقتنع بتوجيه الرياض تهمة بقتل الصحفي إلى موظفين أمنيين فقط.