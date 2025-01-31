ما الأندية المتأهلة في «الدوري الأوروبي» والمودعة للمسابقة؟

تأهلت 8 أندية مباشرة إلى دور 16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، وبلغ 16 فريقا الملحق المؤهل لهذا الدور، بينما ودع 12 فريقا البطولة من الدور الأول لـ”يوروبا ليغ”.

وبحسب قناة روسيا اليوم، وفقا لنظام الشكل الجديد للدوري الأوروبي الذي اتبعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” هذا الموسم، فقد بلغت مباشرة الأندية الثمانية الأولى في الترتيب العام للمجموعة التي تضم 36 فريقا، دور الـ16 للمسابقة، وهي كل من: لاتسيو (إيطاليا)، أتلتيك بيلباو (إسبانيا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، توتنهام هوتسبير (إنجلترا)، آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)، ليون (فرنسا)، أولمبياكوس (اليونان) وغلاسكو رينجرز (إسكتلندا)،بينما ستخوض الأندية من المراكز التاسع وحتى الـ24 مواجهتين (ذهابا وإيابا) لتحديد 8 فرق تتأهل إلى الدور الـ16 أيضا لـ”يوروبا ليغ”، بينما خرج أصحاب المراكز من 25 إلى 32.

وفي ما يلي الترتيب العام للأندية في الدور الأول للدوري ألأوروبي:

1- لاتسيو (إيطاليا)– 19 نقطة

2- أتلتيك بيلباو (إسبانيا)– 19 نقطة

3- مانشستر يونايتد (إنجلترا)– 18 نقطة

4- توتنهام هوتسبير (إنجلترا)– 17 نقطة

5- آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)– 16 نقطة

6- ليون (فرنسا)– 15 نقطة

7- أولمبياكوس (اليونان)– 15 نقطة

8- غلاسكو رينجرز (إسكتلندا)– 14 نقطة

9- بودو/غليمت (النرويج)– 14 نقطة

10- أندرلخت (بلجيكا)– 14 نقطة

11- ستيوا بوخارست (رومانيا)– 14 نقطة

12- أياكس أمستردام (هولندا)– 13 نقطة

13- ريال سوسييداد (إسبانيا)– 13 نقطة

14- غلطة سراي (تركيا)– 13 نقطة

15- روما (إيطاليا)– 12 نقطة

16- فيكتوريا بلزن (التشيك)– 12 نقطة

17- فرينكفاروزي (هنغاريا)– 12 نقطة

18- بورتو (البرتغال)– 11 نقطة

19- ألكمار (هولندا)– 11 نقطة

20- ميتييلاند (الدنمارك)– 11 نقطة

21- سانت جيلواز (بلجيكا)– 11 نقطة

22- باوك سالونيكا (اليونان)– 10 نقاط

23- تفينتي أنشخيده (هولندا)– 10 نقاط

24- فنربخشه (تركيا)– 10 نقاط

25- سبورتينغ براغا (البرتغال)– 10 نقاط

26- إيلفسبورغ (السويد)– 10 نقاط

27- بشكتاش (تركيا)– 9 نقاط

28- هوفنهايم (ألمانيا)– 6 نقاط

29- ماكابي تل أبيب (إسرائيل)– 6 نقاط

30- سلافيا براغ (التشيك)– 5 نقاط

31- مالمو (السويد)– 5 نقاط

32- ريغاس فوتبولا سكولا (لاتفيا)– 5 نقاط

33- لودوغوريتس رازغراد (بلغاريا)– 4 نقاط

34- دينامو كييف (أوكرانيا)– 4 نقاط

35- نيس (فرنسا)– 3 نقاط

36- قرباغ أغدام (أذربيجان)– 3 نقاط.