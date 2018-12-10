ما الذي سيحدث إذا اهملت تنظيف أسنانك؟

كشفت دراسة أجريت على أكثر من 36 ألف امرأة مسنة، أن النساء اللواتي فقدن أسنانهن أكثر عرضة بنسبة 20% لارتفاع ضغط الدم.

حيث يمكن أن يقلل تنظيف الأسنان من خطر حدوث اضطراب خطير يؤثر على أكثر من ربع البالغين، كما يقول العلماء.

ويتمثل أحد التفسيرات المحتملة للارتباط القائم بين تنظيف الأسنان والأمراض، في فكرة أن الناس الذين يفقدون أسنانهم، قد يغيرون نوعية الوجبات الغذائية، لتشمل أطعمة أكثر ليونة ومعالجة، لذلك فإنهم يمضغون أقل، ما يقلل تدفق الدم.

كما يمكن أن ترتبط هذه التغييرات في أنماط الأكل مع المزيد من حالات ارتفاع ضغط الدم.

من جهته قال كبير الباحثين البروفيسور جان واكتواسكي-ويندي:

“هذه النتائج تشير إلى أن فقدان الأسنان قد يكون عاملاً هاماً في تطور ارتفاع ضغط الدم”.

مضيفاً أن الدراسة تشير إلى أن النساء اللواتي انقطع لديهن الطمث وفقدن أسنانهن، يمثلن المجموعة الأكثر تعرضاً لارتفاع ضغط الدم.

هذا وتشير النتائج أيضاً إلى أن فقدان الأسنان قد يكون بمثابة علامة تحذير سريرية لتطوير ارتفاع ضغط الدم، ما يتيح الفرصة لإنقاذ الأرواح، وتم ربط إهمال نظافة الأسنان بمجموعة من الأمراض المميتة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.