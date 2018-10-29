ما الذي سيفعله المدعي العام السعودي في إسطنبول؟

حيث جاء المعجب إلى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، على متن طائرة خاصة، ومن المقرر أن يلتقي مع المدعي العام التركي في إسطنبول عرفان فيدان، ويجريا تحقيقاً في مبنى القنصلية السعودية.

هذا وأقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه شجار بعد صمت دام 18 يومًا، مُعلنةً توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

كما قوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم.

من جهته أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوجود الكثير من الخداع والأكاذيب من طرف السعوديين في قضية خاشقجي، تعليقا على تعدد الروايات التي تصدر من السعودية حول الواقعة.