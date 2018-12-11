ما الذي قام به المصور الدنماركي فوق هرم خوفو وكيف صعد؟

حيث أفصح عن حلمه بصعود الهرم الأكبر، مشيرا إلى أن فكرة جلسة التصوير العارية هناك كانت موجودة في مخيلته.

وأضاف هيفيد أنه يعتقد أن الأهرامات بشكل غريب ربما يتم تقديرها بشكل أقل من المصريين، مضيفاً:

“أعرف أن الأهرامات مهمة لمصر، لكن من المدهش ولنفس السبب أن المنطقة المحيطة بها مليئة بالقمامة”.

هذا وزعم المصور بأنها لم تكن محاولته الأولى لتسلق الهرم، فقال إنه ظل في مصر لفترة وحاول مرة سابقة صعود الهرم مع صديق نرويجي لكن انكشف أمرهما، مضيفاً أنه خلال تلك المحاولة اكتشف الحراس وجودهما، وتم اصطحابهما إلى قسم الشرطة المجاور للهرم وبعد تحقيق تم إطلاق سراحهما دون أي عواقب حسب قوله.

وقال هيفيد أنه في أحد أيام شهر نوفمبر تسلل مع صديقته إلى محيط الأهرامات في التاسعة والنصف مساءً حيث أعد خط السير الذي سيتحرك فيه، واختبأ مع صديقته في مبنى أثري وسط الأجواء الباردة لمدة ساعة ونصف الساعة تقريبًا حتى أتيحت لهما الفرصة واقتربا من الهرم الأكبر.

وتابع أندرياس قائلاً أنه لم يمارس الجنس مع العارضة فوق قمة الهرم، بل التقطا الصورة فقط، مختتماً حديثه بالقول: