ما الذي يمنع أفراد مديرية أمن طرابلس من القيام بدورهم الأمني؟

عقد وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا صباح اليوم الأحد إجتماعاً بمقر مديرية أمن طرابلس ضم مدير مديرية أمن طرابلس ورؤساء إدارات وأقسام المديرية ورئيس قسم المرور والتراخيص ورؤساء مراكز الشرطة والنجدة والبحث الجنائي بمدينة طرابلس.

حيث زار وزير الداخلية المفوض صباح اليوم مقر مديرية أمن طرابلس واطلع على سير العمل داخل المديرية مستمعاً إلى شروح وافية من مسؤولي المديرية حول مهام المديرية والصعوبات التي تواجه أعضائها للقيام بدورهم الأمني على أكمل وجه.

في سياق مُتصل اُقيمت صلاة الجنازة على روح مدير أمن طرابلس سابقاً صلاح السموعي أمس السبت في ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، حيث حضر مراسم التعزية العديد من الشخصيات البارزة والقيادات الأمنية.