ما السبب الذي دفع الرئيس التونسي الجديد لإقالة وزيري الخارجية والدفاع؟

كشفت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء أنه وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد تمت إقالة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.

حيث أوضحت الحكومة في بيان لها أن كريم الجموسي وزير العدل الحالي سيتولى مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة، بينما سيتولى صبري باشطبجي، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، تسيير شؤون الوزارة.

كما جاء في البيان نفسه، أنه تمّ إعفاء كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من مهامه أيضاً.

هذا وكانت قد ظهرت بوادر أزمة بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ووزير الخارجية خميس الجيناوي حيال ملف السياسة الخارجية لتونس، وعلى الرغم من التحفظ الشديد في إعلان أسباب وخفايا هذا الخلاف، فقد برزت هذه الأيام إشارات واضحة على وجود قطيعة بينهما.

وظهر الخلاف خلال زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الاثنين إلى تونس، والذي استقبله رئيس الدولة قيس سعيد في قصر قرطاج في لقاء غاب عنه وزير الخارجية خميس الجهيناوي وحضرته وجوه دبلوماسية جديدة، ممثلةً في سفير تونس بإيران طارق بالطيب، والمرشح لمنصب مدير الديوان الرئاسي عبد الرزاق بالطيب.