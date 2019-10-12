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ما السبب وراء تأجيل زيادة الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية؟

عين ليبيا | آخر تحديث: 12 أكتوبر 2019 - 13:02
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بموجب الاتفاقية ستقدم الصين أيضاً بعض التنازلات في القطاع الزراعي وستمنح الولايات المتحدة عدة تنازلات جمركية. [إنترنت]
أكدت وكالة رويترز أن الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تنص على تأجيل زيادة الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية المقرر اعتمادها في 15 أكتوبر الشهر الجاري.

حيث قالت الوكالة أن الاتفاقيات بين البلدين تشمل اتفاقية بشأن العملة وتأخير إدخال التعريفات المقررة أصلاً يوم الثلاثاء القادم.

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كما ذكرت رويترز أنه بموجب الاتفاقية، ستقدم الصين أيضاً بعض التنازلات في القطاع الزراعي، وستمنح الولايات المتحدة عدة تنازلات جمركية.

هذا وستجري الجولة القادمة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الأسبوع الجاري.

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