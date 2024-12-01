ما الفرق بين نزلة البرد والإنفلونزا؟

انطلقت أمس حملة التطعيم الوطنية ضد الإنفلونزا الموسمية في ليبيا، فما الفرق بين نزلة البرد والإنفلونزا؟

وبحسب ما نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، “نزلة البرد” أعراضها خفيفة نسبيًا وتشمل انسداد الأنف، العطس، والتهاب الحلق.

أما “الإنفلونزا الموسمية”، أعراضها أشد وأكثر حدة، تتسم بـ: حمى مرتفعة، آلام في الجسم، إرهاق شديد”، بحسب المركز.

ووفق المركز، كذلك “الإنفلونزا الموسمية”، “قد تسبب مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر”.

وأضاف: “حافظ على صحتك وابتعد عن العدوى باتباع الإجراءات الوقائية وأخذ التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية”.

هذا وكانت انطلقت صباح اليوم بالمركز الصحي الوادي، حملة تطعيمات الانفلونزا الموسميه.

وحضر الافتتاحية عميد واعضاء بلدية الخمس، ومدير إدارة الخدمات الصحية الخمس والمدير المساعد بالادارة ، وعدد من مدراء المكاتب ورؤساء الاقسام بالإدارة، وعدد من أعيان المنطقة، وتستهدف الحملة الفئات ذات الاختطار، وتستمر الحملة حتى نهاية هذا الشهر.