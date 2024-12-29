ما المخاطر التي تحملها «مسكنات الألم الشائعة»؟

كشف موقع “Science Alert”، عن دراسة علمية جديدة تحذّر من “المخاطر المترتبة على تناول “أكثر مسكنات الألم شيوعا في العالم”.

وذكر البحث العلمي الذي نُشر في مجلة “Social Cognitive and Affective Neuroscience”، أن الـ”أسيتامينوفين” (المعروف باسم الباراسيتامول، والمُباع تحت أسماء تجارية مثل “تايلينول” و”بانادول”) قد يكون أكثر من مجرد مسكن للآلام، إذ تشير الدراسة إلى أنه قد يزيد من الميل إلى الـ”مخاطرة”.

وبحسب الموقع، “قال عالم الأعصاب بالدوين واي، من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، “إن الدواء يقلل من المشاعر السلبية مثل الخوف عند التفكير في أنشطة محفوفة بالمخاطر”.

وبحسب الموقع، “شارك في الدراسة أكثر من 500 طالب جامعي، تناولوا إما جرعة من الـ”أسيتامينوفين” أو دواء وهميا، ثم خضعوا لاختبارات تقيس سلوك المخاطرة، مثل نفخ بالونات لكسب أموال خيالية مع خطر انفجارها، وأظهرت النتائج أن متناولي الـ”أسيتامينوفين” كانوا أكثر ميلا للمخاطرة مقارنة بالمجموعة الضابطة”.

وبحسب الدراسة، “أظهرت النتائج انخفاضا في إدراك المخاطر لدى متناولي الـ”أسيتامينوفين”، ورغم أن التأثير كان طفيفا، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أهمية استكشاف الآليات النفسية والبيولوجية وراء هذا السلوك في المستقبل”.

هذا و”تساعد المسكنات التي يتم تناولها دون وصف الطبيب في تخفيف الآلام الناتجة عن العدوى والالتهابات التي تصيب الجسم، ولكنها في نفس الوقت يمكن أن تسبب أضرار صحية في حالة الإفراط في تناولها، حيث يمكن أن يسبب “الأسبرين”، على سبيل المثال، مضارًا كثيرة كالإصابة بنزيف المعدة في حالة تناوله لفترة طويلة”.