ما بعد ترامب.. إسرائيل تضع خططاً طموحة للهيمنة في الشرق الأوسط

أكد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) في تقرير له أن إسرائيل يجب أن تبدأ التحضير لما بعد ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن انحياز واشنطن الكامل لإسرائيل قد لا يستمر بعد انتهاء ولايته.

وأشار المعهد إلى التغييرات الجذرية في المواقف الأمريكية تجاه إسرائيل، مع تزايد الدعم للقضية الفلسطينية في الداخل الأمريكي، في ظل تصاعد القوة السياسية للجناح التقدمي في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أنه من المهم أن تضع إسرائيل استراتيجية شاملة للتعامل مع تحديات ما بعد ترامب، مع التركيز على القضايا الحيوية مثل سوريا وإيران ولبنان وغزة.

كما تناول المعهد ضرورة تعزيز التعاون الاستخباراتي مع دول تحالف “العيون الخمس” (الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، ونيوزيلندا)، وهو تحالف يهدف إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل يساهم في تعزيز الأمن الإسرائيلي في الشرق الأوسط وفي الساحة الدولية.

وأوضح التقرير أن إسرائيل بحاجة إلى التركيز على تقوية علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتعزيز قدراتها الاستخباراتية والتكنولوجية، بالإضافة إلى التعامل مع التهديدات القادمة من إيران و”حزب الله” في لبنان، والعمل على تحقيق التطبيع مع بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان.