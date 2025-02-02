ما تأثير رسوم «ترامب» الجمركية على صناعة السيارات الأمريكية؟

توقعت صحيفة “نيويورك تايمز”، “أن تتأثر شركات صناعة السيارات الأمريكية، بقرار الرئيس “دونالد ترامب” فرض رسوم جمركية ثقيلة على الواردات من كندا والصين والمكسيك”.

وقالت الصحيفة: “إن جميع شركات صناعة السيارات تقريبا ستشعر بتأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب يوم السبت على السلع المستوردة من كندا والمكسيك والصين”.

وبحسب الصحيفة، “من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار السيارات في الولايات المتحدة وتأخير التسليم”.

هذا “ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت على مرسوم حول فرض الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم كندا والمكسيك والصين”.

يذكر “أن عددا من الشركات، مثل شركة “جنرال موتورز”، تنتج ما يصل إلى 40 في المائة من جميع سيارات الركاب والشاحنات الموردة إلى السوق الأمريكية الشمالية في كندا والمكسيك، وتقوم شركات صناعة السيارات أسبوعيا بشحن سيارات ومحركات وأجزاء أخرى بقيمة عشرات المليارات من الدولارات عبر الحدود مع كندا والمكسيك”.

وفي وقت سابق، وقع “ترامب”، على أوامر بفرض رسوم جمركية على السلع القادمة من كندا والمكسيك والصين، وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من كندا، باستثناء منتجات الطاقة، والتي ستخضع لمعدل 10%، وسيكون معدل التعريفة الجمركية على البضائع القادمة من المكسيك أيضا 25%. وتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على البضائع الواردة من الصين بالإضافة إلى الرسوم المطبقة بالفعل على الواردات الصينية من الولايات المتحدة”، بحسب وكالة “نوفوستي”.