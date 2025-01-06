ما حقيقة إصدار «الدبيبة» قرار «تفعيل خطة الطوارئ»؟

نفت منصة تبيان “التعليمات الصادرة عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى وزير الداخلية المكلف، بشأن تفعيل خطة الطوارئ”.

وأكدت منصة تببان، أن “الخطاب المتداول بشأن ذلك مزورا ولا أساس له من الصحة”.

وفيما يلي نص البيان المزور الذي تم تداوله ونشرته المنصة: “في ظل تزايد الأخبار المزيفة والهجمات الإعلامية الهادفة إلى زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفوضى، أطلب منكم تفعيل خطة الطوارئ فوراً، مع التركيز على: إنشاء نقاط تفتيش ورصد استراتيجية، والتعامل الحازم مع أي تحركات تهدف إلى تنظيم تظاهرات غير مرخصة أو إثارة الشغب، وإخماد أي محاولات لبث الفوضى أو زعزعة الأمن العام بكل حسم وقوة”.

وبحسب البيان المتداول، “يجب اتخاد الاجراءات بشكل سريع مع عدم التسامح مع أي شخص أو مجموعة تسعى إلى تقويض استقرار الوطن”.