ما حقيقة الإشاعات حول إمكانية عودة نيمار إلى صفوف برشلونة؟

كشف نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونير أن الفريق الكتالوني لم يفكر في استعادة اللاعب البرازيلي نيمار، الذي رحل إلى باريس سان جيرمان، صيف 2017، في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم.

حيث نقلت صحف إسبانية عن كاردونير قوله:

“مجلس إدارة النادي لا يفكر في استعادة نيمار، هذا سؤال لا قيمة له الآن”.

كما أوضح نائب رئيس برشلونة بأن اللاعب البرازيلي هو الذي قرر الرحيل، لذا إدارة البرسا لا تفكر في استعادته، ولا تناقش هذا الأمر في اجتماعاتها.

هذا وأكد كاردونير أنه لو كان صاحب القرار بشأن استعادة اللاعب البرازيلي، فإنه لن يقدم على هذه الخطوة، ونفى ما تردد عن قيام رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، باستطلاع رأي اللاعبين بشأن عودة نيمار.