ما حقيقة التصريحات حول «توطين المهاجرين» في ليبيا؟

نقلت وسائل التواصل الاجتماعي، تصريحات منسوبة إلى وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، حول “توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا”.

وحول ذلك، “أكدت “منصة تبيان”، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تصريحات منسوبة إلى بدر الدين التومي، حول توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا”، مشيرة إلى أن “هذه الادعاءات مجرد أخبار مضللة لا أساس”

وشددت المنصة، “على أن موقف حكومة الوحدة الوطنية من ملف الهجرة غير الشرعية ثابت ولم يتغير، حيث تم التأكيد عليه خلال منتدى الهجرة عبر المتوسط، الذي استضافته طرابلس في يوليو 2024”.

وأوضحت المنصة أن “ليبيا شددت خلال المنتدى على رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين، مؤكدة التزامها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لمعالجة هذه الظاهرة وفقا لمبادئ احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان”.

ونقلت منصة تبيان “أن ليبيا تؤكد على أهمية التعاون الجماعي في التعامل مع هذا الملف، مشددة على أن الحلول الفعالة يجب أن تشمل البحث عن أدوات تمويل مشاريع التنمية في الدول التي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لمعالجة جذور الهجرة غير الشرعية”.

وأكدت “ليبيا أن الاعتماد على الحل الأمني فقط يعد نهجا غير كاف وقد يحمل مخاطر كبيرة، الأمر الذي يستدعي تبني رؤية شاملة مبنية على حقوق الإنسان التنمية المستدامة، والشراكة الدولية لضمان حلول فعالة ومستدامة لهذا التحدي الإقليمي والدولي”.

ودعت منصة تبيان “وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتفادي إثارة البلبلة حول قضايا وطنية حساسة”.