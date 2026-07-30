ما حقيقة القبض على عميد «بلدية ترهونة» بتهم الفساد؟

نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر خاصة نفيها صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن القبض على عميد بلدية ترهونة محمد الكشر.

وأوضحت المصادر، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية، أنها وبعد التواصل والمتابعة بشأن المنشور المتداول الذي تحدث عن توقيف عميد البلدية، تبيّن عدم وجود أي معلومات أو إجراءات تؤكد صحة هذه الادعاءات.

وأكدت المصادر أن ما جرى تداوله لا يستند إلى وقائع مؤكدة، مشيرةً إلى عدم توفر أي بيانات أو مؤشرات رسمية تثبت حدوث عملية قبض أو توقيف بحق عميد بلدية ترهونة.

وجاء هذا النفي عقب انتشار منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن القبض على محمد الكشر، الأمر الذي دفع بعض الجهات المحلية إلى التواصل مع مصادرها للتحقق من صحة المعلومات قبل تداولها.

ولم تصدر حتى الآن أي جهة أمنية أو رسمية بيانًا يؤكد وقوع عملية توقيف بحق عميد بلدية ترهونة، فيما أكدت المصادر المحلية ضرورة الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة وتجنب تداول الأخبار غير المؤكدة.

ويأتي تداول مثل هذه الأنباء في ظل انتشار واسع للمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يجعل التحقق من المصادر الرسمية والمحلية خطوة أساسية قبل نشر أو اعتماد أي أخبار تتعلق بالمسؤولين والشخصيات العامة.

هذا وتشهد منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا تداولًا متكررًا لمعلومات مرتبطة بشخصيات عامة ومسؤولين محليين، وفي عدد من الحالات تتدخل الجهات المحلية أو وسائل الإعلام للتحقق من صحة هذه الأخبار، خصوصًا عندما تتعلق بادعاءات قانونية أو أمنية، بهدف الحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة.