ما حقيقة الهجمات الإيرانية في العراق؟

نفى مصدر أمني عراقي، مساء السبت، حدوث أي قصف إيراني في منطقة كردستان العراق، مؤكدًا أن ما يجري هو مناورات عسكرية إيرانية داخل أراضي إيران بالقرب من الحدود العراقية.

وأوضح المصدر في تصريح لـ”السومرية نيوز” أن “إيران تقوم بتجربة صاروخية وتجري مناورات ضمن أراضيها”، مؤكدًا أن الحديث عن استهداف كردستان العراق أو خرق المجال الجوي العراقي غير صحيح.

يأتي هذا النفي بعد تداول أنباء زعمت أن سلاح الجو الإيراني شن هجمات على مواقع عسكرية لفصائل كردية مسلحة، ونسبت بعض المواقع الإيرانية مثل “عرشي أونلاين” إلى الحرس الثوري قوله إن “الحرس الثوري يهاجم حاليًا مقرات إرهابية في شمال العراق”.

كما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” تقارير عن إطلاق صواريخ باليستية من إيران باتجاه كردستان العراق، بينما أشار موقع “صاحب خبر” الإيراني إلى تجربة صاروخ باليستي مع نشر لقطات قيل إنها من منطقة الحدود العراقية الإيرانية.

في الوقت نفسه، نفت السلطات العراقية ما تداوله البعض عن “اختراق 60 طائرة مقاتلة إيرانية للأجواء العراقية”، مؤكدة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن ما جرى كان ضمن تدريبات جوية داخلية، وربما حدث التباس مع تحليق طائرات إسرائيلية في المنطقة.

وكان أعلن مدير عام الأمن والنظام في محافظة كردستان الإيرانية أن قوات الأمن أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية إلى البلاد عبر الحدود الغربية.

وأوضح المسؤول الأمني أن العملية جاءت بعد استهداف عصابة تهريب محترفة حاولت التسلل بشكل غير قانوني عبر الشريط الحدودي في منطقة بانه.

وأشار إلى أن المهربين فروا مستغلين ظلام الليل والتضاريس الوعرة للمنطقة، بعد اشتباك قصير وقع بينهم وبين القوات الأمنية، تاركين وراءهم شحنتهم من الأسلحة والذخائر.

وخلال تفتيش الموقع، عثرت القوات على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية مخبأة بين البضائع، وتمت مصادرتها بالكامل، فيما تواصل الأجهزة الأمنية عمليات التمشيط لتعقب الفارين.