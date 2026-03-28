ما حقيقة تدهور صحة المرشد الإيراني الجديد؟

نفى مندوب إيران في جنيف علي بحريني، الشائعات التي راجت حول تدهور صحة المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة ويدير شؤون البلاد بكامل قدراته.

وأوضح بحريني في مقابلة تلفزيونية أن غياب آية الله مجتبى خامنئي عن الظهور العلني جاء لأسباب أمنية، قائلًا: “سبب عدم ظهوره أمام الجمهور هو مراعاة المسائل الأمنية نظرًا للظروف الخاصة الراهنة”. وأضاف: “سماحته يتمتع بصحة كاملة ويدير شؤون البلاد”.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أثارت تقارير إعلامية جدلاً واسعًا حول حالة المرشد الجديد، خصوصًا بعد اغتيال والده، المرشد السابق علي خامنئي، في هجوم أمريكي إسرائيلي بتاريخ 28 فبراير الماضي.

وكشفت مصادر إعلامية، منها موقع “أكسيوس”، أن وكالات استخبارات عالمية، بينها وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) والموساد الإسرائيلي، راقبت عن كثب ما إذا كان مجتبى خامنئي سيظهر لإلقاء كلمة تقليدية بمناسبة عيد النوروز، كما اعتاد والده، إلا أن العطلة مرت دون ظهوره العلني سوى ببيان مكتوب، مما زاد الغموض حول مكانه ودوره في إدارة البلاد والمجهود الحربي.

وأشار مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إلى أن الغموض المحيط بالمرشد الجديد شكل تحديًا للاستخبارات، إذ صرح مسؤول إسرائيلي كبير لموقع “أكسيوس”: “ليس لدينا أي دليل على أنه هو من يعطي الأوامر حقًا”، بينما قال مسؤول أمريكي: “الأمر غريب حقًا، لا نعتقد أن الإيرانيين كانوا سيواجهون كل هذه المتاعب لاختيار رجل ميت كمرشد أعلى، ولكن ليس لدينا دليل على أنه يتولى زمام الأمور”.