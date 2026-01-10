ما حقيقة مغادرة «الدبيبة» لتلقي العلاج في الخارج؟

نفت منصة تبيان، اليوم السبت، الأخبار المتداولة عبر إحدى القنوات الفضائية، بشأن استعداد رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة لمغادرة البلاد لتلقي العلاج في ألمانيا، مؤكدة أن الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة.

وأشار بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إلى أن الحالة الصحية للدبيبة جيدة ومستقرة، وقد تلقى الرعاية الصحية داخل ليبيا، دون وجود أي ترتيبات للسفر إلى الخارج، خلافاً لما ورد في الأخبار المتداولة.

وأعربت منصة تبيان عن استغرابها من تداول هذا الخبر عقب صدور البيان الرسمي الذي أوضح حقيقة الوضع الصحي بشكل واضح، معتبرة أن ما جرى تداوله يفتقر إلى الدقة والمسؤولية المهنية، ويقع ضمن إطار نشر معلومات غير صحيحة من شأنها تضليل الرأي العام.

ودعت المنصة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والالتزام بمعايير النشر المهني، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.