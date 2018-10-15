ما رأي الوليد بن طلال في قضية اختفاء خاشقجي؟

دعم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مساء الأحد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث قال الوليد في تغريدته:

“الله ثم الملك ثم الوطن”

هذا وكان السعوديون قد أطلقوا على تويتر هاشتاق تحت عنوان #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان، تضامنا مع ولي العهد السعودي ضد الحملة الشرسة التي يواجهها بسبب المزاعم التركية بشأن قضية اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

كما أكدت الخارجية السعودية رفضها لأي اتهامات أو تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية بحقها، مشددة على أنه في حال اتخذت أي إجراءات ضدها فإنها سترد عليها بإجراءات أكبر، ونشرت وزارة الخارجية بيانها بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، بعقوبات صارمة إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحفي والكاتب جمال خاشقجي.