ما سبب الشعور «بالخمول» بعد الإفطار في رمضان وكيف نتجنبه؟

يصاب الكثير من الصائمين خلال شهر رمضان الكريم، بالخمول عقب الإفطار، وبعد انتظار لساعات من الجوع والعطش لتناول ما لذ وطاب أملا في الشعور بالطاقة والحيوية، غير أننا قد نصاب بالصداع أو النعاس، عقب الإفطار، فما السبب في ذلك وكيف نقاوم هذا الشعور؟

بحسب موقع “ميديكال نيوز تودايMedical News Today” الطبي، يرجع الشعور بالإرهاق إلى أن الجسم ينتج المزيد من السيروتونين بعد الأكل، وهو مادة كيميائية تلعب دورا في تنظيم النوم والشعور بالنعاس، إذ يساعد الحمض الأميني “التربتوفان”، والذي يوجد في العديد من الأطعمة الغنية بالبروتين، الجسمَ على إنتاج السيروتونين، كما تساعد الكربوهيدرات الجسمَ على امتصاص التربتوفان، ولهذه الأسباب، فإن تناول وجبة غنية بالبروتينات والكربوهيدرات قد يجعل الشخص يشعر بالنعاس.

وفي هذا السياق، قال المستشار الإقليمي للتغذية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أيوب الجوالدة، إن الخمول الذي يشعر به الكثير عقب الإفطار يرجع إلى الصيام لأكثر من 15 ساعة متواصلة ثم الإفطار مرة واحدة بتناول كميات كبيرة من الطعام مما يؤدي إلى هذه الحالة من الكسل.

وبحسب موقع elconsolto، أضاف الجوالدة: يجب إدارة عملية الفطور بالبدء بتناول التمر والماء وطبق شوربة والسلطة، ثم أخذ راحة وبعدها يتم تناول الوجبة الرئيسية، مبيناً أنه يفضل أن يكون الفرق بينهما 20 دقيقة، وهي المدة التي يحتاجها الجسم للشعور بالشبع، وفق ما نقله موقع.

وشدد المستشار الإقليمي للتغذية بمنظمة الصحة العالمية، على أنه يجب الأكل بتأنٍّ وبكميات معقولة حتى لا يحدث الخمول والكسل.

وأضاف: الأكل بسرعة مع الشعور بالجوع وبكميات كبيرة لا يؤدي إلى الشعور بالشبع، لا بالعكس تكون نتائجه عكسية ويؤدي إلى الخمول وزيادة الوزن ويتسبب في الإصابة بالأمراض المزمنة، بدلا من الحماية منها، وبالتالي ينصح بتجنب تناول وجبة الإفطار مرة واحدة.

ولتجنب الشعور بالنعاس والخمول، عقب تناول الإفطار وإمداد الجسم بالطاقة والحيوية، ينصح أيضا بمجموعة أمور منها:

تجنب أو تقليل تناول المقليات، والسكريات التي تزيد من نسبة الأنسولين في الدم ومنها عصائر الفاكهة، والأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة مثل الأرز والمكرونة والدقيق الأبيض وكل ما يحتوي علي دقيق مثل الخبر الأبيض والمخبوزات وغيرها، والسكر الأبيض.

تأخير تناول المنبهات عقب الإفطار، ويفضل شرب الشاي والقهوة بعد الإفطار بساعة أو ساعتين، لأنها تشكل عائقا أمام امتصاص الفيتامينات.

المصدر: مواقع طبية وإلكترونية