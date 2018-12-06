ما صحة منع دخول التونسيات إلى الكويت دوم محرم؟

حيث قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن تونس لم تتلق أي قرار رسمي من الحكومة الكويتية في هذا الخصوص.

من جهته أوضح فيصل ضو المتحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الرسمية التونسية “وات”، أن السلطات الكويتية لم تصدر البتة هذا القرار أو ما يشابهه، مؤكدا على أن التونسيات مرحب بهن للعمل في الكويت دون أي شكل من أشكال التقييد أو المنع.

وكان تقرير لصحيفة “الرأي” الكويتية قد ذكر أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أوقفت منح تصاريح العمل للتونسيات والمغربيات ممن دون الـ40 عاما إلا في حال وجود محرم معهن، مضيفةً أن هذا القرار صدر بالتنسيق بين الكويت وتونس والمغرب وتم اتخاذه بناء على طلبهما.