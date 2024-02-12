ما علاقة النوم المبكر بإقامة نمط حياة صحي!

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 12 فبراير 2024 - 18:47 | آخر تحديث: 12 فبراير 2024 - 18:55 نُشر: الإثنين، 12 فبراير 2024 - 18:47
صحة
تعبيرية/Pexels
النوم وتأثيره الكبير على حياة الإنسان

يعد الحصول على كمية كافية من النوم وتحديدا في ساعات مبكرة من الليل ذو تأثير ملحوظ على صحتك، حيث يشتهر محبو النوم مبكرا والاستيقاظ باكرا بكونهم أكثر بهجة من محبي النوم المتأخر.

تشير العديد من الأبحاث والدراسات العلمية إلى فوائد النوم المبكر على الصحة الجسدية والصحة العقلية، إلى جانب تأثيره على أداء الإنسان اليومي.

ولعل من أهم فوائد النوم المبكر أنه يساعد على تعزيز وظائف الدماغ وزيادة الانتباه والتركيز أثناء اليوم، كما يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

ويمكن أن يؤدي الحصول على نوم كاف ومبكر إلى تحسين المزاج والعواطف الإيجابية، بينما قلة النوم قد تزيد من خطر التوتر والاكتئاب.

إضافة لأهميته في تنيظم إفراز الهرمونات المهمة كهرمون النمو، وهرمونات التوازن الغذائي، مما يؤثر بشكل إيجابي على النمو والصحة العامة.

والأهمية الأوضح للنوم والاستيقاظ مبكرا تكمن في أنه يمنح يومك وقتا إضافيا، مما يمكن أن يساعد على زيادة إنتاجيتك وإنجاز المزيد من المهام.

واذا أردت الحصول على دورة نوم أفضل، عليك بالنوم المبكر، الأمر الذي يسهم في الشعور بالراحة والاسترخاء، وإقامة نمط حياة صحي يشمل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الوجبات في وقتها المناسب، ناهيك عن أهمية النوم المبكر في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، مما يسهم في تحسين عمليات الهضم.

آخر تحديث: 12 فبراير 2024 - 18:55
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